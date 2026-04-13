Buca Belediyesi Çalışanlarından Ödeme Talepleri

İzmir'in Buca Belediyesi çalışanları, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamındaki alacaklarının daha önce sunulan plana göre ödenmesini talep etti.

Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube'den yapılan açıklamaya göre, 8 Nisan'da eylem kararı alan çalışanlardan bir grup, Buca Belediyesi binası önünde bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, 2024 ve 2025 yıllarına ait eğitim yardımları, arazi tazminatları ile 7 aydır toplu iş sözleşmesi ücretlerinin ödenmediğini belirtti.

Hükenek, kendilerine bir ödeme planı sunulduğunu, bu süreçte TİS ücretinin bir kısmının ödendiğini ancak planın devamında verilen sözlerin tutulmadığını savundu.

Buca Belediyesi yönetiminin bütçe yetersizliği ile mali sıkıntıları gerekçe gösterdiğini ileri süren Hükenek, ödeme planına uyulması çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu gerekçeler, emekçilerin yaşadığı mağduriyeti büyütmekten başka bir sonuç doğurmamaktadır. Ay sonunu getiremeyen, temel ihtiyaçlarını borçla karşılayan, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen belediye emekçileri artık tükenme noktasına gelmiştir. Belediye çalışanları tüm zorluklara rağmen görevini özveriyle sürdürmektedir. Ancak artık sabır sınanmakta, emekçi oyalanmaktadır. Bizler oyalanmak değil, hakkımız olanı istiyoruz. Buca Belediyesi yönetimine açıkça sesleniyoruz: Defalarca ödeme sözü verdiniz, tutmadınız. Verdiğiniz sözleri yerine getirin. Emekçiyi oyalamaktan vazgeçin, alacaklarımızı hemen ödeyin."