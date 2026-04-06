Buca Belediyesi Cumhuriyet Kütüphanesi, Resmi Açılışa Hazırlanıyor

(İZMİR) - İlçenin kültürel zenginliğini 20 binin üzerinde eserle taçlandıran Buca Belediyesi Cumhuriyet Kütüphanesi, 8 Nisan Çarşamba günü resmi olarak hizmete açılıyor.

Buca'nın tarihi dokusuna kültürel bir soluk getiren Cumhuriyet Kütüphanesi, resmi açılış törenine hazırlanıyor. 8 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek törenle İzmirli kitapseverlerle buluşacak kütüphane, zengin koleksiyonu ve etkileyici atmosferiyle dikkati çekiyor.

Açılış heyecanını paylaşan Belediye Başkanı Görkem Duman, kütüphanenin Buca'nın vizyonunu yansıttığını belirterek, şunları söyledi:

"Buca'nın köklü geçmişini, geleceğin vizyonuyla buluşturduğumuz çok özel bir mekan. Bu tarihi binanın büyüleyici atmosferine yakışır, sessiz, huzurlu ve ilham verici bir çalışma ortamı yarattık. Raflarımızda, her yaştan okuyucunun ufkunu açacak 20 bine yakın kıymetli eser yer alıyor. Araştırmacılarımız için ileri düzey akademik çalışmalar yapabilecekleri kaynakları bir araya getirirken, yediden yetmişe her yaştan vatandaşımızın nefes alabileceği bir ortam oluşturduk. Cumhuriyetimizin ışığını kitapların aydınlığıyla birleştirerek, gençlerimize sadece bir çalışma alanı değil, düş kurabilecekleri bir yuva armağan ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum."

"Atatürk Kitaplığı" bulunuyor

Adatepe Mahallesi Erdem Caddesi No: 92 adresindeki tarihi bir binanın restorasyonuyla hayata geçirilen kütüphane, sadece bir kitap deposu değil, aynı zamanda yaşayan bir kültür merkezi olarak tasarlandı. Toplam 20 bin 326 adet esere ev sahipliği yapan kütüphanede, "Atatürk Kitaplığı", "Yetişkin Kitaplığı" ve "Çocuk Kitaplığı"ndan oluşan üç bölüm yer alıyor.

Kütüphane, hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.