Buca Belediyesi Depremde Hayatını Kaybedenleri Andı

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(İZMİR) - Buca Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında saat 04.17'de ana hizmet binası önünde anma töreni düzenledi.

Buca Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında anma etkinlikleri düzenledi. Depremin gerçekleştiği saat olan 04.17'de Belediye binası önünde bir araya gelen Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT) üyeleri ve vatandaşlar, kaybedilen vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu. Tören sonrasında deprem bölgesinden fotoğrafların yer aldığı alana, büyük felakette yaşamını yitiren canlar için karanfiller bırakıldı.

Öte yandan, Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi BUCAKUT, Buca Belediyesi Ana Hizmet Binası, Forbes Caddesi ve Şirinyer otobüs duraklarının bulunduğu noktada vatandaşlara deprem bilgilendirme broşürleri dağıttı. Dağıtılan broşürde, deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gereken davranış biçimlerine ayrıntılı olarak yer verildi.

Vatandaşlara "Acil Durum Bilgi Kartları" dağıtılarak, tüm aile fertlerinin kendi bilgilerini doldurmaları istendi. Bu kartın, sadece afetler için değil, acil durumlar ya da yaşanacak bir sağlık problemi esnasında bilincin kaybolması ihtimaline karşı bireylerin sürekli yanında taşıması gerektiği uyarısı yapıldı.