Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzücüsü Irmak Yeşilçavdar, Black Sea Cup'tan Madalyalarla Döndü - Son Dakika
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Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzücüsü Irmak Yeşilçavdar, Black Sea Cup'tan Madalyalarla Döndü

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Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüsü 14 yaşındaki Irmak Yeşilçavdar, Bulgaristan'da düzenlenen Black Sea Cup'ta iki altın ve bir bronz madalya kazandı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Irmak'ın Buca ve Türkiye için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

10.06.2024 14:27  Güncelleme: 16:22
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(İZMİR) - Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yüzücülerinden 14 yaşındaki milli sporcu Irmak Yeşilçavdar, Bulgaristan'da düzenlenen 'Black Sea Cup 2024'ten iki altın ve bir bronz madalya ile döndü. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Irmak hem Buca'mızın hem ülkemizin gururu oldu" dedi.

Buca Belediyesi'nin "Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında 6 yıl önce yüzmeye başlayan Irmak Yeşilçavdar, mayıs ayında düzenlenen Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi'nde sırt üstü yüzme dalında elde ettiği dereceyle milli takımda forma giymeye hak kazandı.

Milli yüzücü, 7-9 Haziran 2024 tarihlerinde ise Bulgaristan'ın Varna kentinde gerçekleşen ve 5 farklı ülkeden 129 sporcunun katıldığı Black Sea Cup'ta Türkiye'yi temsil etti. 50 ve 100 metre sırt üstü yüzme branşlarında  14-15 yaş kategorisinde birinci olarak iki altın madalya kazanan genç sporcu, 50 metre serbest stil 14-15 yaş kategorisinde de bronz madalya elde etti.

Irmak Yeşilçavdar'ı tebrik eden Başkan Duman, "Genç sporcumuzun azmi ve çalışkanlığı ile daha nice başarılar elde edeceğine inanıyoruz. Bu yolda kendisinin destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Buca'nın ve ülkemizin ismini dünyaya duyurdu. Kendisiyle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Başarılı yüzücü Irmak Yeşilçavdar ise Buca Belediyesi'ne bugüne kadar kendisine sağlanan tüm imkanlar için teşekkür ederek, "Buca'da doğmuş ve büyümüş bir genç olarak, Buca Belediyesi ve hocalarımın 6 senedir bana verdiği destek ile bugün ay yıldızlı forma altında 2 altın ve 1 bronz madalya ile yarışları tamamlayıp ülkeme geri dönmekten dolayı çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzücüsü Irmak Yeşilçavdar, Black Sea Cup'tan Madalyalarla Döndü - Son Dakika

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