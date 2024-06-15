Buca Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde temizlik çalışmalarını hızlandırdı

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(İZMİR)- Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Buca Belediyesi, kentte bayram temizliği yaptı. Cami ve ibadethaneleri temizleyen Belediye, mahallelerdeki rutin çalışmalarını da arttırdı. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için bayram süresince mesaimize ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Bayram boyunca halk sağlığı ve hijyen konusunda sıkıntı yaşanmaması için özenle çalışan Buca Belediyesi, çalışmalarına hız kazandırdı. İlçedeki ibadethaneleri, cami bahçelerini ve şadırvanları temizleyen ekipler, mahallelerdeki rutin konteyner dezenfekte, tazyikli su ile yıkama işlerini de arttırdı. Bayram nedeniyle yoğun ziyaretlerin yaşanacağı mezarlıklara da giden ekipler, mezarlıkların da baştan sona temizliğini yaptı. Bucalıların Kurban Bayramı'nda hiçbir sıkıntı yaşamaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Görkem Duman, vatandaşların sağlığı ve huzuru için bayram süresince mesailerine ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

Kaçak kesime mahal yok

Öte yandan, Buca Belediyesi kurban satış noktalarında yaptığı denetimlere bayram boyunca da devam ederek, kaçak noktalarda satış ve kesim yapılmasına geçit vermeyecek.