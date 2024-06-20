Buca Belediyesi Lokantası'ndan Sokak Hayvanlarına Yardım

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(İZMİR) - Buca'da Belediye Lokantası'ndaki artan yemekler, Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) iş birliği ile kırsal alandaki sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Buca Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanları için sivil toplum örgütü EFODER ile hayvan dostu bir çalışma gerçekleştiriyor. Belediye Lokantası'nda gün sonunda kalan yemekler EFODER gönüllüleri tarafından alınarak ormanlık alanda sahipsiz yaşayan can dostlarına ve EFODER Geçici Bakım Evi'ndeki hasta yada bakıma muhtaç hayvanlara ulaştırılıyor. Böylelikle bir yandan kırsal alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslemesi yapılırken diğer yandan israfın önüne geçilmiş olunuyor.

"Çalışmamız bugünlerde daha kıymetli"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yapılan iş birliğinin sahipsiz köpeklerin uyutulmasını öngören yasa tasarısının tartışıldığı şu günlerde, daha da önemli olduğuna dikkati çekerek "Belediye Lokantası verdiği hizmet ile sosyal faydayı en üst noktaya taşırken başladığımız bu uygulama ile ormanlık alanlara bırakılan hasta ya da korumaya muhtaç can dostlarımıza ulaşmış oluyoruz . Bize emanet edilen canları koruma ve yaşatma noktasında belediyeler, vatandaşlar ve hayvanseverlerin bir araya gelmesi, ortak projeleri hayata geçirmesi gerektiğine inanıyoruz. Çalışmalarımızı bundan sonraki süreçte de bu doğrultuda sürdüreceğiz" diye konuştu.

EFODER'den Başkan Duman'a teşekkür

Kaynaklar bölgesinde ormanlık alanlardaki yüzlerce sokak hayvanını besleyen gönüllü ekibi EFODER üyeleri, "Sokak canlarının öldürülmesinden bahsedilen şu günlerde, dostlarımıza yardım eli uzatan Buca Belediyesi Başkanımız Görkem Duman ve Belediye Lokantası çalışanlarına çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.