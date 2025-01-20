Buca Belediyesi, LÖSEV ile İşbirliğiyle Hasta Çocuklara Destek Oluyor

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(İZMİR) - Buca Belediyesi, gelirinin hasta çocukların tedavi ve eğitiminde kullanıldığı LÖSEV Seferihisar Doğal Yaşam Çiftliği'nde yetiştirilen satsuma mandalinalarından alarak Kent Lokantalarında vatandaşlara sundu.

Buca Belediyesi, iyi tarım uygulamaları ile doğal ve ilaçsız mandalina üreterek gelirini kanser hastası çocukların sağlık ve eğitimi için harcayan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile işbirliği yaptı. Belediye, LÖSEV'in Seferihisar'daki çiftliğinde doğal yöntemlerle ürettiği satsuma mandalinalarından alarak Kent Lokantası'nda vatandaşlara sundu.

"Hasta çocuklarımızın tedavi ve eğitimine katkıda bulunmuş olduk"

Çocukların tedavi ve eğitimine katkı sunacak bir iyilik hareketinin parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Bu birliktelik ile sağlıklı doğal ürünleri Kent Lokanta'mızda değerli Bucalılara sunarken hasta çocuklarımızın tedavi ve eğitimine katkıda bulunmuş olduk. Sivil toplum kuruluşları ile toplum yararına olan çalışmalarda buluşmayı sürdüreceğiz. Bu iş birliği bizim için çok değerli. Önümüzdeki yıllarda da tüm Kent Lokantalarımızda bu çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.