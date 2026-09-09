Buca Belediyesi’nden 9 Eylül’ün 104. yılına özel film - Son Dakika
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Buca Belediyesi’nden 9 Eylül’ün 104. yılına özel film

Buca Belediyesi’nden 9 Eylül’ün 104. yılına özel film
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Buca Belediyesi, İzmir'in kurtuluşunun 104. yılına özel hazırladığı yapay zeka destekli filmle, Milli Mücadele'nin simge anlarını izleyiciyle buluşturdu.

(İZMİR) - Buca Belediyesi, İzmir'in kurtuluşunun 104. yılına özel hazırladığı yapay zeka destekli filmle, Milli Mücadele'nin simge anlarını izleyiciyle buluşturdu.

İzmir'in işgal günlerinden kurtuluşa uzanan tarihi sürecin anlatıldığı filmde, 15 Mayıs 1919'da Hasan Tahsin'in attığı ilk kurşun yapay zeka teknolojisiyle yeniden canlandırıldı. "Bir adam düştü ama bir millet ayağa kalktı" sözleriyle Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımına dikkati çekilen filmde, Türk askerinin İzmir'e girişi de tarihi görüntüler eşliğinde yansıtıldı. 9 Eylül'e kadar uzanan bağımsızlık mücadelesine vurgu yapılan filmde, "15 Mayıs'ta bir kurşun ile başlayan mücadele, 9 Eylül'de kurtuluşa dönüştü" mesajı öne çıktı.

"BAĞIMSIZLIĞIMIZIN NİŞANESİ 9 EYLÜL'ÜN 104. YILI KUTLU OLSUN"

Buca Belediyesi ile Buca Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Benzer'in sosyal medya hesaplarından paylaşılan film, 9 Eylül'ün anlamını ve bağımsızlık mücadelesinin simge anlarını yeniden hatırlattı. Başkan Vekili Benzer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'imizin kurtuluşu, bağımsızlığımızın nişanesi 9 Eylül'ün 104. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi’nden 9 Eylül’ün 104. yılına özel film - Son Dakika

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