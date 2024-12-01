Buca Belediyesi'nden Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

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(İZMİR) - Buca Belediyesi, daha sağlıklı nesiller yetiştirmek adına ilçe genelindeki anaokulu ve kreşlerde ağız ve diş sağlığı eğitimine devam ederken Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Çınar Anaokulları'nda bir etkinlik gerçekleştirdi.

İlçedeki anaokulu ve kreşlerde düzenli olarak ağız ve diş sağlığı eğitimleri veren Buca Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Çınar Anaokulları'nda bir etkinlik gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, çocuklar keyifli dakikalar geçirdi.

"Burada aldıkları eğitim çalışmalarımızın sadece küçük bir kısmı"

Hizmet önceliklerinde çocuklar ve gençleri ön sıraya koyduklarını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Her bir çocuğumuz yarınımızın aynası. Kimliklerinin oluşması, sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, eğitime eşit koşullarda ulaşabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada aldıkları eğitim çalışmalarımızın sadece küçük bir kısmı. Aldıkları eğitime aileleri de destek verecek böylece çocuklarımız ömür boyu bu alışkanlığa sahip olacaklar" diye konuştu.