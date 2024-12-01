Buca Belediyesi'nden Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buca Belediyesi'nden Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

Buca Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Çınar Anaokulları'nda düzenlediği etkinlikte çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi vererek sağlıklı nesiller yetiştirmeye devam ediyor.

01.12.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Buca Belediyesi, daha sağlıklı nesiller yetiştirmek adına ilçe genelindeki anaokulu ve kreşlerde ağız ve diş sağlığı eğitimine devam ederken Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Çınar Anaokulları'nda bir etkinlik gerçekleştirdi.

İlçedeki anaokulu ve kreşlerde düzenli olarak ağız ve diş sağlığı eğitimleri veren Buca Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Çınar Anaokulları'nda bir etkinlik gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, çocuklar keyifli dakikalar geçirdi.

"Burada aldıkları eğitim çalışmalarımızın sadece küçük bir kısmı"

Hizmet önceliklerinde çocuklar ve gençleri ön sıraya koyduklarını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Her bir çocuğumuz yarınımızın aynası. Kimliklerinin oluşması, sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, eğitime eşit koşullarda ulaşabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada aldıkları eğitim çalışmalarımızın sadece küçük bir kısmı. Aldıkları eğitime aileleri de destek verecek böylece çocuklarımız ömür boyu bu alışkanlığa sahip olacaklar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Diş Sağlığı, Belediye, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çınar, Buca, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'nden Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
12:38 Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep’te meydana bayrak çekti Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti
11:31 Halep ve İdlib’i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı
11:26 Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt’un son görüntüleri ortaya çıktı Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt'un son görüntüleri ortaya çıktı
10:52 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKKYPG’ye alan açtı Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
08:50 Eski Türk futbolcu Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 13:37:54. #1.12#
SON DAKİKA: Buca Belediyesi'nden Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.