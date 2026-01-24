Buca'da Elektrikli ve Elektronik Atıklar Geri Dönüşümde

(İZMİR) - Sürdürülebilir bir kent için çalışmalarını yürüten Buca Belediyesi, evlerde kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik eşyaları geri dönüşüm sürecine dahil ederek çevre kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bucalıların desteğiyle daha yaşanabilir bir Buca inşa ediyoruz" dedi.

Çevreye duyarlı kent politikaları doğrultusunda projelerini hayata geçiren Buca Belediyesi, atık elektrikli ve elektronik eşyaları dönüşüme kazandırıyor. Telefon, televizyon, bilgisayar, yazıcı, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi atıklar, belirlenen program kapsamında vatandaşların adreslerinden alınarak lisanslı geri dönüşüm tesislerine ulaştırılıyor. Uygulama ile hem çevreye zarar veren atıkların kontrol altına alınması hem de doğal kaynakların korunması hedefleniyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0232 999 12 34 numaralı hattı arayarak Buca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne başvurabiliyor.

Çevreyi koruyan yönetim anlayışı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, atık yönetiminin yerel yönetimlerin temel sorumluluklarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Elektrikli ve elektronik atıklar, doğru şekilde bertaraf edilmediğinde ciddi çevre ve sağlık sorunlarına yol açıyor. Buca'da çevreyi koruyan, kaynakları verimli kullanan ve sürdürülebilirliği esas alan bir atık yönetim anlayışını hayata geçiriyoruz. Söz konusu atıkları hemşehrilerimizin adreslerinden teslim alıyoruz. Lisanslı firma aracılığıyla bu atıklar, doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılıyor. Ayrıca, teslim edilen telefon, tablet gibi atıkların içindeki tüm veriler güvence altına alınıyor. Vatandaşlarımızın desteğiyle daha temiz, daha yaşanabilir bir Buca inşa ediyoruz" diye konuştu.