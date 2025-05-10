Buca Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Yardımı

(İZMİR)- Buca Belediyesi, ilçedeki çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımında bulunacak. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Amacımız, tüm vatandaşlarımızın eşit ve sağlıklı bir yaşam süreceği bir kent yaratmak" dedi.

Buca Belediyesi, glüten hassasiyetleri nedeni ile ömür boyu diyet uygulamak zorunda kalan çölyak hastalarının yüzlerini güldürecek bir çalışmaya imza attı. Belediye, maliyetleri nedeniyle pek çok çölyak hastasının ulaşmakta zorlandığı glütensiz ürünlerin yer aldığı gıda paketlerini ücretsiz olarak hastaların evlerine kadar ulaştıracak.

Buca'da hayata geçirdikleri dayanışma ruhunu her alanda sürdürmeye kararlı olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Görkem Duman, "Günümüzde çölyak hastalığının bilinen tek tedavisi ömür boyu glütensiz beslenmektir. Bu diyetin sürdürülebilmesi ise ne yazık ki oldukça maliyetlidir. Hastalar için uzun soluklu ve her anlamda yorucu olan bu süreçte yanlarında olmak istedik. Amacımız, tüm vatandaşlarımızın eşit ve sağlıklı bir yaşam süreceği bir kent yaratmak" diye konuştu.

Başvuru için gerekenler

Yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, 30 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar, devlet hastanesinden onaylı sağlık raporu, kimlik belgesi ve bir adet fotoğraf ile Çamlıkule'de bulunan Buca Belediyesi Ek Hizmet Binası'na başvuruda bulunmaları gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenler ise 0 232 439 10 10 (3334 - 3336) numaralı telefon hattından belediyeye ulaşabilecek.