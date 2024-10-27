Buca Belediyesi\'nden Cumhuriyet\'in 101. Yılına Özel Film

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(İZMİR)- Buca Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılına özel kısa bir film hazırladı. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da rol aldığı filmde "Cumhuriyeti yaşatacağız" vurgusu yapıldı.

Buca Belediyesi, Cumhuriyet'in 101. yılına özel hazırlanan kısa filmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. 7'den 70'e birçok vatandaşın rol aldığı filmde, Cumhuriyet kazanımlarına vurgu yapıldı. Filmde Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla da adeta görsel bir şölen yaşatıldı. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da rol aldığı filmde, Başkan Görkem Duman ve küçük bir kız çocuğu arasında geçen diyalog beğeni topladı. Çocuğa Atatürk heykelini gösteren Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bu kim?" diye sorarken, kız çocuğu gülümseyerek, "Atatürk" cevabını veriyor. Filmin sonunda, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, "Cumhuriyet'i o kurdu. Senin gibi pırıl pırıl gelecek nesiller Cumhuriyet'i yaşatacak" ifadeleri yer alırken izleyenler duygulu anlar yaşadı.