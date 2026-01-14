Buca Belediye Başkanı Duman: "Doğamıza Zarar Verenlere Karşı Toleransımız Sıfır"

(İZMİR) - Buca Belediyesi, sosyal medyada paylaşılan kaçak moloz döküm görüntülerinin ardından harekete geçti. Detaylı inceleme sonucunda çevreyi kirleten araç tespit edilirken, ilgili kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesildi. Belediye Başkanı Görkem Duman, bu konudaki uyarısını yineleyerek, "Doğamıza zarar verenlere karşı toleransımız sıfır" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan kaçak moloz döküm görüntülerinin ardından harekete geçen Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yer alan firmanın ilçede bulunan şubelerine ziyaretler gerçekleştirdi. Söz konusu aracın tespit edilmesi üzerine aracı kullanan kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre para cezası verildi.

İlçede kaçak moloz dökümüne izin vermeyecekleri yönündeki uyarısını yineleyen Duman, "Doğamıza zarar verenlere karşı toleransımız sıfırdır. Doğamızın talan edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. İlçenin kırsal alanlarında ve kent merkezinde ekiplerimiz özenle çalışacaklar, moloz dökenlere asla göz açtırmayacağız" diye konuştu.

Üst sınırdan cezai işlem uygulanacak

Belediyeden yapılan açıklamada, kaçak moloz döküm yapılan yerlerin zabıta ve kolluk marifetiyle, 24 saat esasıyla denetim altına alınarak tespitine yönelik çalışmalara ağırlık verileceği belirtildi. Açıklamada, kaçak döküm yaptığı tespit edilenlere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesi kapsamında en üst limit olan 191 bin 867 lira idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.