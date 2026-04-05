Mutfaklar Geri Dönüşüm Merkezi Olacak: Buca'da "Bokaşi Kompostu" Eğitimi Verilecek

05.04.2026 11:25  Güncelleme: 12:40
Buca Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 9 Nisan'da düzenleyeceği 'Bokaşi Kompostu Eğitimi' ile mutfak atıklarını gübreye dönüştürmeyi hedefliyor. Katılımcılara uygulamalı eğitim verilecek ve ücretsiz kompost setleri dağıtılacak.

(İZMİR) - Buca Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 9 Nisan'da Şirinyer'de düzenleyeceği "Bokaşi Kompostu Eğitimi" ile hem vatandaşlara uygulamalı eğitim verecek hem de ücretsiz set desteği sağlayarak evsel atıkları doğaya geri kazandıracak.

Buca Belediyesi, sürdürülebilir bir çevre ve sıfır atık vizyonu doğrultusunda yeni bir projeye imza atıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Bokaşi Kompostu Eğitimi", 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 12.30'da Şirinyer Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Mutfak atıklarını değerli birer gübreye dönüştürmeyi amaçlayan etkinlikte, katılımcılara uygulamalı eğitim verilecek, aynı zamanda evlerinde kompost yapabilmeleri için ücretsiz set desteği sağlanacak.

"Her mutfağı küçük birer geri dönüşüm merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz"

Etkinlik öncesi açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yerel yönetimlerin çevre konusundaki sorumluluğuna dikkati çekerek, "Doğaya olan borcumuzu ancak onu koruyarak ve atıklarımızı dönüştürerek ödeyebiliriz. Hayata geçirilecek proje ile, her mutfağı küçük birer geri dönüşüm merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu seferberlik, sadece çöp miktarımızı azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda daha sağlıklı bir toprak ve daha temiz bir hava için attığımız somut bir adım olacak. Tüm komşularımızı bu dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyorum" dedi.

Çevre için dönüşüm hareketi

Bokaşi yöntemi, mutfak atıklarının fermente edilerek, besin değeri yüksek bir gübreye dönüştürülmesini sağlıyor. Geleneksel kompost yöntemlerine göre daha hızlı ve kokusuz olmasıyla bilinen bu sistem, evsel atıkların çöp sahalarına gitmesini engelleyerek metan gazı salınımını azaltıyor. Bu sayede hem ev ekonomisine katkı sağlanıyor hem de toprağın yapısı kimyasal kullanmadan iyileştiriliyor.

Eğitime katılmak ve ücretsiz kompost setlerinden faydalanmak isteyen vatandaşların en geç 7 Nisan 2026 tarihine kadar 0538 234 55 71 numaralı telefon hattını arayarak başvuru yapmaları gerekiyor.

Kaynak: ANKA

