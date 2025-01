Buca Belediyesi\'nden Sokak Hayvanlarına Büyük Destek

Güncel

(İZMİR)- Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde son 9 ayda 7 bin 756 sokak hayvanının tedavisi yapılırken, 2 bin 686'sı aşılanarak kısırlaştırıldı, 170 can dostu ise sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, ilçenin sessiz sakinlerini koruma ve yaşatma noktasında çalışmalarını özenle sürdürdüklerini söyledi.

Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ilçede yaşayan can dostları için fark yaratan çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz nisan ayından bugüne geçen 9 aylık süreçte, kent merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarını aralıksız yürüten merkez, 7 bin 756 sokak hayvanın tedavisini gerçekleştirdi. Yeni hizmete açılan kedi kısırlaştırma ünitesi ile günlük kısırlaştırma rakamlarını artıran merkez, 2 bin 686 sokak canını kısırlaştırıp aşılarını yaptı. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman'ın sahiplenme çağrısının toplumda karşılık bulması ile merkezden sahiplendirilen can dostu sayısı 170'e ulaştı.

Çalışmalar titizlikle sürüyor

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, göreve geldikleri ilk günden itibaren can dostları için çalışmalarını titizlilikle sürdürdüklerini ifade ederek, "Tam donanımlı merkezimizde, uzman veterinerlerden oluşan, işini özveri ve sevgi ile sürdüren güçlü bir ekibimiz var. Yeni hizmete aldığımız kedi kısırlaştırma ünitesi ile birlikte aşılama ve kısırlaştırma rakamlarımızı yüzde 50 oranında artırdık. Sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşturulması için gerçekleştirdiğimiz sahiplenme çağrısı toplumumuzda büyük karşılık buldu. Pek çok vatandaşımız merkezimizi ziyaret ederek bir can dostuna yuva olmak için ilk adımı attı. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız ile dayanışma içerisinde can dostlarımızın sağlığı ve rehabilitesi için çalışıyoruz. İlçemizin sessiz sakinlerini koruma ve yaşatma noktasında elimizden gelen her türlü çalışmayı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Neler yapılıyor?

Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, düzenli olarak can dostlarına poliklinik hizmeti veriyor. Yaralanan ve hastalanan can dostları hayvan ambulansıyla merkeze naklediliyor. Burada deneyimli veteriner hekimler tarafından hayvanların tedavi ve bakımları gerçekleştirilirken kısırlaştırma operasyonları yapılıyor. Öte yandan kısırlaştırılan hayvanlara iç ve dış parazit ile kuduz aşıları da yapılarak sağlıklı bir yaşam sürmeleri hedefleniyor. Ayrıca, kurumlarla yapılan iş birliğiyle yemekhanelerden artan yemekler ormanlık alanlardaki can dostlarına ulaştırıyor. Yine bu alanlarda özellikle soğuk kış günlerinde mama dağıtımı gerçekleştiriyor.