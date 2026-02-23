Buca Belediyesi, Pet Şişeyi Dönüştürürken Sokak Hayvanlarını Besleyen Sistemi Uygulamaya Hazırlanıyor - Son Dakika
Buca Belediyesi, Pet Şişeyi Dönüştürürken Sokak Hayvanlarını Besleyen Sistemi Uygulamaya Hazırlanıyor

23.02.2026 12:17  Güncelleme: 13:45
Buca Belediyesi, öğrencilerin geliştirdiği 'akıllı geri dönüşüm' sistemi ile pet şişe karşılığında sokak hayvanlarına mama verme projesini parklarda uygulamaya koyuyor.

(İZMİR) - Buca Belediyesi, ilçedeki öğrencilerin pet şişe karşılığında sokak hayvanlarına mama verilmesine ilişkin projesini parklarda uygulamaya hazırlanıyor.

Buca'da çevre duyarlılığı ile toplumsal sorumluluk aynı projede buluştu. Bucalı öğrencilerin geliştirdiği ve geri dönüşümü teşvik ederken sokak hayvanlarına mama desteği sağlayan "akıllı geri dönüşüm" sistemi, Buca Belediyesi'nin parklarında uygulanmaya hazırlanıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, projenin yaygınlaştırılması için belediye olarak gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Duman, çevre kirliliğine karşı çözüm üretirken can dostlarını da unutmayan Buca Sınav Koleji öğrencileriyle okul kampüsünde bir araya geldi. Buluşmaya projenin mimarı çocuklar Defne Dağ, Elizya Karacaer, İbrahim Yaman Özhan, Emre Dağ, Maya Gezer, Nehir Çorapçı ve Defne Nezir'in yanı sıra İzmir Buca Sınav Koleji Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Özgür Çınar, Ortaokul Müdürü Müge Kara, İlkokul Müdürü Çiğdem Çavuş sıra ve proje sorumlu öğretmeni Meltem Gezer katıldı.

"Projenin yaygınlaştırılması için elimizden gelen desteği vereceğiz"

Öğrencilerin çevre bilinci ve toplumsal duyarlılığına dikkat çeken Başkan Duman, sistemin ilk etapta belediyeye ait parklarda hayata geçirileceğini belirterek, "Bu projenin yaygınlaştırılması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Çevreci ve yaşama duyarlı nesiller yetiştiren ailelerimizi ve yavrularımıza rehberlik eden öğretmenlerimizi kutluyorum. Projede emeği geçen tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Yolunuz hep açık olsun" dedi.

Öğrenciler projeyi, yaratıcılık ve problem çözme temelli Destination Imagination yarışması kapsamında geliştirdi. Akıllı geri dönüşüm sistemi çerçevesinde tasarlanan makineye beş adet pet şişe atıldığında otomatik olarak mama veriliyor. Böylece hem geri dönüşüm teşvik ediliyor hem de sokak hayvanlarının beslenmesine doğrudan katkı sağlanıyor.

Kaynak: ANKA

