Buca Belediyesi'nden Ücretsiz Kış Futbol Okulu Kaydı Başladı

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(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin ücretsiz kış futbol okuluna kayıtlar başladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 2013-2017 yılları arasında doğan futbolsever küçükleri kurslara davet etti.

Buca Belediyesi, ilçede yaşayan çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak spor ve sanatla iç içe bir yaşam sürmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Buca Belediyesi, 2013-2017 yılları arası doğan çocukların katılabilecekleri kış dönemi futbol kurslarını açıyor. Hafta içi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kurslara kayıt yaptırmak isteyenlerin, 271/8 sokak no: 5 adresindeki Buca Belediyesi Yenigün Spor Tesisleri'ne bizzat gitmeleri gerektiği belirtildi.

Yetenekli sporcular keşfediliyor

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, spor kurslarının çocukların kişisel ve bedensel gelişimlerine büyük katkı sunduğunu belirterek, "Kurslarımız aynı zamanda çocuklarımızın disiplin, takım ruhu ve özgüven kazanmalarına da yardımcı oluyor. Öte yandan, Buca Belediyesi olarak sadece spor eğitimi vermekle kalmıyor, yetenekli sporcularımızı keşfederek kariyerlerinin kapılarını aralamalarına da destek oluyoruz. Bugüne kadar birçok başarılı sporcumuz Buca Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde profesyonel hayata adım attı, onlarla gurur duyuyoruz. Tüm futbolsever çocuklarımızı kurslarımızda görmek istiyoruz" dedi.