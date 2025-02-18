Buca Belediyesi'nden Yeni Altyapı Projeleri

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(İZMİR)- Buca Belediyesi daha konforlu bir kent yaratmak adına çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. İlçeye yeni yollar, parklar ve otopark alanları kazandırılırken; Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Buca'nın her köşesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt veren kalıcı çözümler üretiyoruz" dedi.

Buca'da fen işleri çalışmaları hummalı bir biçimde devam ediyor. Bucalılardan gelen talepleri göz önüne alarak çalışma takvimi oluşturan Buca Belediyesi ekipleri, kente yeni yollar, parklar, otopark alanları ve spor sahaları kazandırıyor. İlçenin dört bir yanındaki çalışmalardan biri de Yaylacık Mahallesi 46 Sokak'ta sürdürülüyor. Mahalledeki ihtiyaçları tespit eden ekipler, ulaşımı rahatlatmak adına yeni yol çalışması gerçekleştiriyor. İlçedeki her atıl alanı yeni bir yaşam alanına çeviren Buca Belediyesi, mahalleye vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri yeni bir park alanı ile oyun sokağı da kazandıracak.

Çalışmaları yerinde inceledi

Çalışmaları yerinde inceleyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir'in nüfus yoğunluğu bakımından en büyük ilçesi olan Buca'da ihtiyaçların her geçen gün arttığını belirterek, vatandaşların bu ihtiyaçlarına yanıt veren kalıcı çözümler üretmek için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Duman, şunları kaydetti:

"Artan kentsel hareketliliğe cevap verebilmek adına ilçemize yeni yollar, park alanları, otopark alanları kazandırmayı sürdürüyoruz. Mahalle ziyaretlerimiz ile ihtiyaçları yerinde tespit ederek hızla harekete geçiyoruz. Vatandaşlarımız yapılan çalışmalardan çok memnun. Bucalılar emin olsunlar, çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeye devam edeceğiz."