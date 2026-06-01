Buca Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Görkem Duman ve Eski Başkan Erhan Kılıç Gözaltına Alındı

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.