Buca Belediyesi Operasyonu: 12 Şüpheliye İtiraz

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına itiraz edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışma sonucu, belediye imkan ve kabiliyetlerinin kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği, ilçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanları arasında rüşvet alınıp verildiği, imar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol aldığı, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalarda kullanıldığı, belediye hakkında haber yapan veya sanal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darbedildiği, fiilen çalışmayan kişilere kamuoyundaki adıyla 'bankamatik personeli' olarak maaş ve çeşitli ödemeler yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

BAŞKAN DA TUTUKLANDI

Elde edilen deliller doğrultusunda aralarında belediye yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin de bulunduğu 62 şüpheliye yönelik 1 Haziran'da İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu toplam 54 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42'si tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan 12 şüpheli için itirazda bulunulduğu bildirildi.