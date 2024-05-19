Buca Belediyesi, çöp aracının çarptığı köpeğin ölümüyle ilgili idari ve yasal süreç başlatıyor - Son Dakika
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Buca Belediyesi, çöp aracının çarptığı köpeğin ölümüyle ilgili idari ve yasal süreç başlatıyor

Buca Belediyesi, çöp aracının çarptığı köpeğin ölümüyle ilgili idari ve yasal süreç başlatıyor

Buca Belediyesi, Yaylacık Mahallesinde çöp toplama aracının sahipsiz köpeğe çarpması sonucu hayvanın ölmesiyle ilgili olarak şoför ve temizlik personeli hakkında idari ve yasal sürecin başlatılacağını duyurdu. Belediye, personelin ihmali olduğunu belirterek gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının da yapılacağını açıkladı.

19.05.2024 16:31
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Buca Belediyesi, belediye ait çöp toplama aracının çarptığı sahipsiz köpeğin ölmesiyle ilgili şoför ve temizlik personeli hakkında idari ve yasal sürecin başlatılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yaylacık Mahallesinde belediyeye ait çöp toplama aracının, çöp konteynerini boşalttıktan sonra harekete geçtiği sırada sahipsiz köpeğe çarptığı ifade edildi.

Hayvanın yaşamını yitirdiği kazada araç şoförü ve temizlik personelinin paniğe kapılarak uygulanması gereken yasal prosedüre uymadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu durumu kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz. Yaşanan bu kaza ve sonrasında ihmali olan personelimiz hakkında gerekli idari ve yasal süreçleri başlatacağımızı, ayrıca bu konuda tüm personelimiz için gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına da hız vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi, çöp aracının çarptığı köpeğin ölümüyle ilgili idari ve yasal süreç başlatıyor - Son Dakika

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