Buca Belediyesi'nden Selden Etkilenen Ailelere Eşya Desteği

(İZMİR) - Buca Belediyesi , geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli yağışların ardından evlerini su basan vatandaşlara yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan hasar tespitlerinin ardından mağdur ailelere eşya desteği sağlandı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman , "Amacımız, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarına en kısa sürede dönebilmelerini sağlamak. Bu doğrultuda tüm imkanlarımızı seferber ederek sahada çalışıyoruz" dedi. İzmir'de geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçelerden biri olan Buca'da, hayatın normale dönmesi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yağışların ardından sahaya çıkan Buca Belediyesi ekipleri, su baskını yaşanan mahallelerde hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda mağdur vatandaşlara eşya desteği sağlandı. Çalışmalar kapsamında, su baskınından etkilenen evler tek tek ziyaret edilerek buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk ve halı gibi temel eşyalar belediye ekipleri tarafından teslim edildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çalışmaların ilk andan itibaren aralıksız sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Geçen hafta yaşanan yoğun yağışın ilk dakikalarından itibaren ekiplerimiz sahadaydı. Bazı evlerimizde su baskınları yaşandı. Bu süreçte mağduriyetlerin giderilmesi için hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Evlere tek tek ziyaretler gerçekleştirerek ihtiyaçları belirledik ve eşya dağıtımlarına başladık. Kimsenin kış gününde mağdur olmasına gönlümüz razı gelmez. Bizim görevimiz, komşularımızın sıcak yuvalarında huzurla yaşamalarını sağlamak. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ederek canla başla çalışmaya devam edeceğiz."