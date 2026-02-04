Buca Belediyesi'nden Selden Etkilenen Ailelere Eşya Desteği

İzmir'de geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçelerden biri olan Buca'da, hayatın normale dönmesi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yağışların ardından sahaya çıkan Buca Belediyesi ekipleri, su baskını yaşanan mahallelerde hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda mağdur vatandaşlara eşya desteği sağlandı. Çalışmalar kapsamında, su baskınından etkilenen evler tek tek ziyaret edilerek buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk ve halı gibi temel eşyalar belediye ekipleri tarafından teslim edildi.
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çalışmaların ilk andan itibaren aralıksız sürdüğünü belirterek şunları söyledi:
Yardımdan faydalanan mahalle sakinleri ise belediyenin hızlı müdahalesi ve sağlanan destekler nedeniyle memnuniyetlerini dile getirerek Buca Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Görkem Duman'a teşekkür etti.
