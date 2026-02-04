Buca Belediyesi'nden Selden Etkilenen Ailelere Eşya Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Buca Belediyesi'nden Selden Etkilenen Ailelere Eşya Desteği

04.02.2026 12:43  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Belediyesi, şiddetli yağışlar sonrası evlerini su basan vatandaşlara eşya desteği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Görkem Duman, hayata dönüş için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

(İZMİR) - Buca Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli yağışların ardından evlerini su basan vatandaşlara yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan hasar tespitlerinin ardından mağdur ailelere eşya desteği sağlandı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Amacımız, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarına en kısa sürede dönebilmelerini sağlamak. Bu doğrultuda tüm imkanlarımızı seferber ederek sahada çalışıyoruz" dedi.

İzmir'de geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçelerden biri olan Buca'da, hayatın normale dönmesi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yağışların ardından sahaya çıkan Buca Belediyesi ekipleri, su baskını yaşanan mahallelerde hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda mağdur vatandaşlara eşya desteği sağlandı. Çalışmalar kapsamında, su baskınından etkilenen evler tek tek ziyaret edilerek buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk ve halı gibi temel eşyalar belediye ekipleri tarafından teslim edildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çalışmaların ilk andan itibaren aralıksız sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Geçen hafta yaşanan yoğun yağışın ilk dakikalarından itibaren ekiplerimiz sahadaydı. Bazı evlerimizde su baskınları yaşandı. Bu süreçte mağduriyetlerin giderilmesi için hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Evlere tek tek ziyaretler gerçekleştirerek ihtiyaçları belirledik ve eşya dağıtımlarına başladık. Kimsenin kış gününde mağdur olmasına gönlümüz razı gelmez. Bizim görevimiz, komşularımızın sıcak yuvalarında huzurla yaşamalarını sağlamak. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ederek canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

Yardımdan faydalanan mahalle sakinleri ise belediyenin hızlı müdahalesi ve sağlanan destekler nedeniyle memnuniyetlerini dile getirerek Buca Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Görkem Duman'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Görkem Duman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'nden Selden Etkilenen Ailelere Eşya Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları ’evin soyuluyor’ diye aradı, kameraya bakınca hayatının şokunu yaşadı Komşuları 'evin soyuluyor' diye aradı, kameraya bakınca hayatının şokunu yaşadı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan 3 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Suçlamaları reddettiler Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan 3 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Suçlamaları reddettiler
TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama ''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık

13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi son mesajı ortaya çıktı
13:22
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli’den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 14:06:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Buca Belediyesi'nden Selden Etkilenen Ailelere Eşya Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.