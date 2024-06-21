Buca Belediyesi Yangın Riskine Karşı Kosa Çalışmalarını Artırdı

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(İZMİR) - Buca Belediyesi, yabani ve kuru otların oluşturabileceği yangın riskine karşı ilçede kosa çalışmalarını artırdı.

Buca Belediyesi havanın ısınması ile birlikte ülke genelinde artan yangınlara karşı ilçede risk oluşturan alanlarda kosa çalışmalarına hız kazandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahallelerde bulunan boş araziler ve parklarda kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyorlar.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, özellikle yerleşim yerlerine yakın olan ve yangın riski oluşturan yabani ve kuru otların hızla temizlenmesi için çalışma başlattıklarını belirterek, "Aynı zamanda haşere üremesi ile çevre sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumların önüne geçmek için çalışmalarımızı özenle gerçekleştiriyoruz. Kısa süre içinde ilçemizde kosa yapılmamış alan bırakmayacağız" diye konuştu.