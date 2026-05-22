Buca'da 33 Kedi Ölü Bulundu, Veteriner Gözaltında
22.05.2026 19:24
İzmir Buca'da çöp konteynerlerinde ölü bulunan 33 kediyle ilgili bir veteriner hekim gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adnan Kahveci Caddesi'nde çok sayıda kedinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine bölgeye ekip sevk edilerek inceleme başlatıldığı belirtildi.

Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Cadde üzerindeki çöp konteynerleri önüne bırakılmış halde, büyük ve yavru olmak üzere toplam 33 kedinin ölü olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Olayla ilgili 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında derhal soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, çalışmaların ardından olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve olay yerine yakın bir veteriner kliniğinde çalışan veteriner hekim Hakan E. (41) hakkında gözaltı kararı verdi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheli Hakan E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hakan E'nin emniyetteki ifadesinde, olayı gerçekleştirdiğini kabul ettiği, ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini, ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe attığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

