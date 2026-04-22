Buca'da "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak" Söyleşisi
Buca'da "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak" Söyleşisi

22.04.2026 11:46  Güncelleme: 12:27
Buca’da, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak" konulu panel düzenlendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Halk egemenliğinin sarsılmaz gücünden aldığımız ilhamla kötülüğe karşı kalemle, kitapla ve fikirle savaşmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

(İZMİR) - Buca'da, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak" konulu panel düzenlendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Halk egemenliğinin sarsılmaz gücünden aldığımız ilhamla kötülüğe karşı kalemle, kitapla ve fikirle savaşmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Buca Belediyesi'nce "23 Nisan 1920 Atatürk'ü Anmak ve Anlamak" konulu panel düzenlendi. Buca Belediyesi Meclis Salonu'ndaki panel, Balkan Strateji Geliştirme ve İş Birliği Derneği, Buca Genç Rumeli Kanatlar ve Civar Köyleri Eğitim Kültür Dayanışma Derneği, Buca Selanik ve Balkan Muhacirleri Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği Başkanı, Bucalılar Derneği, Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Batı Trakya Türkleri Derneği, İzmir Çağdaş Balkan Kadınları Derneği ve Buca Muhtarlar Derneği ortaklığıyla gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece askeri bir deha değil, aynı zamanda "Savaş zorunlu olmadıkça cinayettir" diyecek kadar barışa aşık bir devlet adamı olduğunu vurguladı. Duman, yakın zamanda 15 bin eserlik Cumhuriyet Kütüphanesi'nin resmi açılışını gerçekleştireceklerini de bildirdi.

Moderatörlüğünü Diş Hekimi Oğuz Erbatu'nun üstlendiği panelde ana konuşmacı Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Avukat Ulvi Puğ oldu. Konuşmasına kütüphanelerin toplumsal önemine değinerek başlayan Puğ, özellikle Buca Cezaevi'nin kapatıldığı bir dönemde bölgede kütüphane açılmasının çok değerli olduğunu ifade etti. Cumhuriyetin kazanımlarının ve kadın haklarının önemine de değinen Puğ, Atatürk'ün mirasına sahip çıkmanın modern bir toplum olmanın gerekliliği olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Buca'da 'Atatürk'ü Anmak ve Anlamak' Söyleşisi - Son Dakika

