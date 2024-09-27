İzmir'in Buca ilçesinde, borç meselesi nedeniyle alıkoydukları kişiyi silahla yaraladıkları ileri sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şubesi ekipleri, M.Y.U'nun (20) 23 Eylül'de Buca'da silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, "kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı.
Diğer şüphelinin ise emniyetteki işlemi sürüyor.
Şüphelilerin olay günü sabah, aralarında borç meselesi bulunan M.Y.U'yu alıkoydukları, silahla yaraladıkları bu kişiyi motosikletle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne bırakıp kaçtıkları belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Buca'da Borç Kavgası: 3 Tutuklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?