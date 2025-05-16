ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI
Buca ilçesinde, Furkan Acu'nun (37) hayatını kaybettiği husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve beyzbol sopalı kavgada yaralanan Ahmet Akmar da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Halil İbrahim KARABIYIK-Dinçer Can SONER/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › Buca'da Çatışma: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika
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