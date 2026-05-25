Buca'da Grafiti Şenliği: Duvarlar Renklendi

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Grafiti Şenliği, Türkiye'nin farklı kentlerinden sanatçıları bir araya getirdi. Rengarenk eserler, ilçenin duvarlarını açık hava galerisine dönüştürdü.

Buca'nın Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi ve Yörük Ali Efe Parkı'nda gerçekleştirilen Grafiti Şenliği'nde; On the Urban Walls topluluğuna bağlı sanatçılar, doğa, hayvan sevgisi, dayanışma, özgürlük ve kent yaşamını konu alan eserlerini duvarlara taşıdı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik boyunca ortaya çıkan çalışmalar, ilçeye estetik bir görünüm kazandırırken özellikle gençlerden tam not aldı.

Belediye Başkanı Görkem Duman, kamusal alanların sanatla buluşmasının kent kültürüne önemli katkı sunduğunu belirterek, "Grafiti sokak sanatı olmasının yanı sıra gençlerin kendilerini ifade etme biçimi, kentle kurdukları bağın güçlü bir yansımasıdır. Buca'yı sanatın, üretimin ve özgür ifadenin kenti yapma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Duvarlarımızı gri görüntülerden kurtarıp sanatla renklendirmeye devam edeceğiz" dedi.