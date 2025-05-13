Buca'da 'Geçmişten Geleceğe' Söyleşisi Gerçekleştirildi

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 50 yıl önce aynı görevde bulunan eski Belediye Başkanı Yüksel Çakmur ile "Geçmişten Geleceğe" söyleşisinde bir araya geldi. Söyleşide, Buca'nın tarihine ve geleceğine ışık tutuldu.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve 50 yıl önce aynı görevde bulunan eski Belediye Başkanı Yüksel Çakmur, Buca Belediyesi'nin yakın zamanda Kent Belleği Sergisi olarak ziyarete açacağı Pembe Köşk olarak bilinen Hacı Davut Fargoh Malikanesi'nde kent için anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. 1971 ila 1973 yıllarında Buca Belediye Başkanlığı, ardından milletvekilliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Yüksel Çakmur, yıllar sonra kendisiyle aynı koltuğa oturan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile "Geçmişten Geleceğe" söyleşisine konuk olarak katıldı.

Moderatörlüğünü yazar Baki Kanıcı'nın gerçekleştirdiği söyleşide, eski Buca Belediye Başkanları Ercan Tatı, Ertan Erdek, eski Konak Belediye Başkanı Ahmet Sarışın, eski Karşıyaka Belediye Başkanı Cihan Türsen, eski Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam da yer aldı. Bucalılar Sosyal Dayanışma Sayfa Platformu iş birliği ile gerçekleşen söyleşide Buca'ya hizmet vermiş eski belediye başkanları da unutulmadı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yakın zamanda söyleşinin gerçekleştiği tarihi Pembe Köşk'te ziyarete açacakları Kent Belleği Sergisi projesi hakkında bilgi vererek, Buca'ya dair her şeyin sergide yer alması için titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Eski Bakan ve Belediye Başkanı Yüksel Çakmur ise Buca Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin hatıralarını anlattı.