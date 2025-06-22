Buca\'da Grev 5. Gününde Devam Ediyor

İZMİR'in Buca ilçesinde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası üyesi bazı çalışanların iş bırakmasıyla başlayan grev, 5'inci gününde de sürüyor. İşçiler, alacakları eksiksiz ve zamanında ödenene kadar greve devam edeceklerini belirtti.

Buca Belediyesi'nde görev yapan DİSK'e bağlı Genel İş'e üye bazı çalışanlar, ortalama olarak kişi başı 150 bin lira maaş alacakları olduğu gerekçesiyle 18 Haziran'da iş bıraktı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman geçen günlerde işçilerle bir araya geldi ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Grev 5'inci gününde devam ederken, işçiler basın açıklaması yayımladı.

'SÖZ TUTULMADI'

Yazılı yapılan açıklamada, "Yaklaşık bir yıldır maaşlarımızı düzensiz ve eksik alıyoruz. Aylarca bekletiliyor, çoğu zaman parça parça yatırılıyor. 2025 yılbaşına gıda kartımızı alamayarak başladık. Çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldik. Ramazan Bayramı'nda maaşımızı alamadık. Bunun üzerine 2,5 gün süren bir eylem gerçekleştirdik. Bu eylemi, Belediye Başkanı'nın 'Mayıs sonuna kadar tüm alacaklarınızı ödeyeceğim' sözü üzerine sonlandırdık. Ancak bu söz tutulmadı. Bugün haziran ayındayız. Nisan maaşımızın yarısı hala ödenmedi. Geçim sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyoruz. Kurban Bayramı'nda sorumluluk gösterdik, sözler tutulmasa da çalışmaya devam ettik. Çünkü işimizi, kentimizi, halkı önemsiyoruz. Ancak artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bizler emeğimizin karşılığını istiyoruz. Hakkımız olanı talep ediyoruz. Maaşlarımız eksiksiz ve zamanında ödenene kadar, işçi olarak onurumuz ve emeğimiz değer görene kadar iş başı yapmayacağız. Tüm baskılara, tehditlere ve yıldırma girişimlerine rağmen bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çünkü bu haklı mücadele yalnızca bizim değil, emeğiyle geçinen herkesindir" ifadelerine yer verildi.