Buca'da Levantenler Rotası ile Tarihi Miras Gün Yüzüne Çıkıyor

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(İZMİR) - Buca Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkartarak ilçenin tanıtımını artırmak amacıyla "Levantenler Rotası" oluşturdu. Başkan Görkem Duman, hedeflerinin ilçede yaşayanlarla kent belleği arasında bir köprü kurmak olduğunu söyledi.

Buca'nın tanıtımı için çalışmalarına devam eden Buca Belediyesi, köşkler, kiliseler ve eski Rum sokaklarından oluşan Levantenler Rotası'nı hayata geçirdi. Kentsel Tasarım Müdürlüğü rehberliği veya dijital rehber eşliğinde gezilebilen rota, 18 duraktan oluşan 2 saatlik bir yaya güzergahını kapsıyor. Başkan Duman'ın katılımı ile başlayan rotanın ilk adımları, tarihi Dumlupınar Mahallesi'nde atıldı. Rotada, Buca'nın Vali Rahmi Bey ve Menderes Mahalleleri de bulunuyor.

Projeyi kentsel aidiyet çalışmaları kapsamında başlattıklarını belirten Duman, "Buca'da yaşayan vatandaşlarımızın birçoğu kent belleğine uzaklar. Buca'yı önce Bucalılara, sonra İzmirlilere sonra tüm Türkiye'ye ardından tüm dünyaya tanıtmak için güzel bir kültür rotası oluşturduk. Buca'da gün yüzüne çıkmamış, tanıtılmamış birçok nokta var. En temel amacımız Buca'yı gün yüzüne çıkarmak ve Buca'da yaşayanlarla kent belleği arasında bir köprü kurmak" diye konuştu.

Başvurular ekim ayı itibarıyla alınacak

Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün rehberliğinde ayda bir kez ve 10 kişilik gruplar ile gerçekleşecek Buca Levantenler Rotası için ekim ayından itibaren başvurular alınmaya başlayacak. Güzergah, "Buca Levantenler Rotası Haritası" üzerinde bulunan QR kod içeriğinde bulunan ses dosyaları sayesinde dijital rehber eşliğinde de adımlanabilecek.