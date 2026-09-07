Buca'da oryantiring günleri sona erdi, Başkan Vekili Benzer spor kenti vurgusu yaptı - Son Dakika
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Buca'da oryantiring günleri sona erdi, Başkan Vekili Benzer spor kenti vurgusu yaptı

Buca\'da oryantiring günleri sona erdi, Başkan Vekili Benzer spor kenti vurgusu yaptı
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Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde 3-6 Eylül'de düzenlenen İzmir Kurtuluş Oryantiring Günleri, sporcuların tarihi ve doğal parkurlardaki mücadelesiyle tamamlandı. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, organizasyonun kentin alternatif spor branşlarına hazır olduğunu gösterdiğini belirtti.

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Kurtuluş Oryantiring Günleri, sporcuların tarihi ve doğal parkurlardaki mücadelesiyle sona erdi. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, organizasyonun Buca'nın alternatif spor branşları için ne kadar hazır bir kent olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Buca'da düzenlenen İzmir Kurtuluş Oryantiring Günleri, büyük bir coşkuyla tamamlandı. 3-6 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda sporcular; Kaynaklar, Rum evleri, Hasanağa Parkı ve Yedigöller çevresinde harita ve pusula kullanarak en doğru rotayı bulmak için kıyasıya bir mücadele verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu, İzmir Oryantiring Spor Kulübü ve Buca Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen organizasyon, dört gün boyunca Buca'nın farklı noktalarında renkli görüntülere sahne oldu. Sporcular, hem zorlu doğal arazilerde hem de tarihi ve kentsel parkurlarda belirlenmiş kontrol noktalarını en kısa sürede bulabilmek için zamanla yarıştı.

"BUCA'NIN SPOR KENTİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA KANITLADIK"

Organizasyonun ardından değerlendirmelerde bulunan Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, etkinliğin başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Buca'mızın eşsiz doğasını ve tarihi mirasını sporun birleştirici gücüyle buluşturduğumuz harika bir organizasyonu geride bıraktık. İzmir'imizin kurtuluş haftasında Kaynaklar'dan Yedigöller'e, tarihi Rum evlerinden Hasanağa Parkı'na kadar kentin her köşesinde sporcularımızı ağırlamaktan büyük gurur duyduk. Katılımcıların parkurlardaki azmi ve enerjisi, Buca'nın alternatif spor branşları için ne kadar hazır bir kent olduğunu bir kez daha gösterdi. Organizasyonda emeği geçen tüm kurumlarımıza, dereceye giren ve mücadele eden bütün sporcularımıza teşekkür ediyorum. Buca'yı sporun ve kültürün merkezi yapma hedefiyle bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca'da oryantiring günleri sona erdi, Başkan Vekili Benzer spor kenti vurgusu yaptı - Son Dakika

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