Buca'da Oto Galeriye Saldırı: 4 Tutuklama

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İzmir'in Buca ilçesinde bir oto galeride çalışanların darbedilmesi ve oto galerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Otokent Galericiler Sitesinde 30 Ekim'de, bir oto galeride çalışanların darbedilmesi ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.G, T.S, U.T. ve S.S. tutuklandı, C.D, S.İ, O.A. ve F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oto galerinin kurşunlanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde zanlıların galericiler sitesine gelişi, iş yerinin kurşunlanması yer aldı.