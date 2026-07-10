Buca Belediye Başkan Vekili Benzer, İlçe Siyasetini Ortak Masada Buluşturdu

(İZMİR)- Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, ilçede faaliyet gösteren siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, ilçede faaliyet gösteren siyasi parti temsilcileri bir araya geldi. Buca Belediyesi Gölet Tesisleri'nde düzenlenen buluşmaya, Başkan Vekili Hüseyin Benzer'in yanı sıra CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, DEM Parti Eş Başkanları Kenan Alkan ve Sibel Kurul, Saadet Partisi Buca İlçe Başkanı Muhsin Temur, İYİ Parti İlçe Başkan Vekili Adnan Kök, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Cemalettin Kaşıkara, HÜDA-PAR Buca İlçe Başkanı Abdülhakim Bilgiç, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı İbrahim İşkuran ve Zafer Partisi Buca İlçe Başkanı Murat Koçyiğit katıldı.

"ORTAK PAYDAMIZ BUCA"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "Farklı siyasi partilerden olsak da bir ortak paydamız var: Buca… Hepimizin ortak amacı, Buca'nın daha iyi bir noktaya gelmesi. Bu noktada güçlü bir dayanışma sergilemeliyiz. Bu bir araya gelişleri belirli periyotlarla tekrarlamak istiyoruz. Siyaset üstü bir anlayışla, kentimizin geleceğini ortak akıl ile inşa ediyoruz" i

Toplantıya katılan siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri de Başkan Vekili Hüseyin Benzer'in attığı diyalog adımını çok olumlu karşıladıklarını belirterek, Buca'ya hizmet ve sorunların çözümü noktasında her türlü dayanışmaya hazır olduklarını ifade etti.