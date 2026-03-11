Buca'da "Köşe Bucak Sağlık" Projesi Başladı

(İZMİR) – Buca Belediyesi, koruyucu sağlık hizmetlerini mahallelere taşımak amacıyla "Köşe Bucak Sağlık" projesini başlattı. Her hafta farklı bir mahallede ücretsiz sağlık taraması yapılacak uygulamanın ilk durağı Göksu Mahallesi oldu.

Buca Belediyesi, ilçede yaşam kalitesini artırmak ve hastalıkların erken teşhisini sağlamak amacıyla "Köşe Bucak Sağlık" projesini hayata geçirdi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla başlatılan proje kapsamında, belediyenin profesyonel sağlık ekipleri her hafta farklı bir mahallede vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapacak.

Projenin ilk uygulaması, Göksu Mahallesi Muhtarlığı'nda başlatıldı. 9–13 Mart tarihleri arasında hafta içi her gün 09.30–12.30 ile 13.30–16.30 saatleri arasında gerçekleştirilen çalışmada vatandaşlara diyabet riskine karşı ücretsiz şeker ölçümü ve hipertansiyon kontrolü yapılıyor. Ölçüm sonuçlarına göre vatandaşlara sağlık durumları hakkında bilgilendirme de sağlanıyor. Belediye yetkilileri, uygulamanın gelecek hafta Yeşilbağlar Mahallesi'nde sürdürüleceğini bildirdi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çeken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. 'Köşe Bucak Sağlık' projemizle hastaneye gitme imkanı bulamayan ya da sağlık durumunu ihmal eden hemşehrilerimizin ayağına gidiyoruz. Amacımız sadece tedavi etmek değil, hastalıkları henüz başlamadan önleyebilmektir. Göksu Mahallemiz ile başlattığımız bu seferberlik, her hafta bir başka mahallemizde devam edecek. Tüm Bucalıları bu ücretsiz hizmetimizden yararlanmaya davet ediyorum."