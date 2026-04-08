Buca'da Sanayi Bölgesi Çöplüğe Dönüştü, Esnaf Yangın ve Kirlilikten Tedirgin

İzmir'in Buca ilçesinde, mobilyacı esnafının yoğun olarak bulunduğu sanayi bölgesindeki boş arazi çöplüğe dönüştü. Çevre sakinleri duruma tepki gösterirken, esnaf, her geçen gün artan çevre kirliliği ve yanıcı maddeler sebebiyle çıkan yangınlar yüzünden büyük bir tedirginlik yaşıyor. Seyhan Mahallesi 718 Sokak'ta yer alan ve daha önce spor sahası olarak kullanılan alan zamanla çöplüğe döndü. Plastik, tekstil ürünleri ve molozlarla dolan futbol sahası büyüklüğündeki arazide çevre kirliliği günden güne artıyor.

Bölgedeki yangınların büyük risk oluşturduğunu söyleyen esnaf Gürkan Çiğdem, 'Bizim için küçük bir Hindistan burası. Gördüğünüz gibi moloz, pislik, esnafın pisliği olduğu gibi buraya atılıyor. Uzun süredir araç da geçemiyor. Sürekli her gün itfaiye geliyor, yangın çıkıyor' dedi. Alanla ilgili endişelerini dile getiren Çiğdem, 'Belediye araçları da buraya bırakıyormuş çöplerini. Güya toplama alanı gibi ilan edilmiş ama herhangi bir denetim yok. Sürekli de yangın çıkıyor ve tedirginiz. Bizim buradaki alanımız kereste, sünger, kumaş dolu. Mobilya sanayisi burası. Yanıcı ve parlayıcı madde var. Allah korusun, bütün mahalle yanar, burada bir felakete yol açar' diye konuştu.

Çöp toplama alanı uygulamasından rahatsız olduklarını ifade eden Çiğdem, 'Şu anda iki tarafta da yol kapalı. Bunun başında bir yetkilinin olması ve denetlenmesi lazım. Burası şu anda başıboş bir çöp alanı. Çok pis koku var. Fare çoğaldı, böcek çoğaldı. Önümüz yaz. Sinek, sivrisinek aşırı çok fazla oluyor. Köpek ölüsü, kedi ölüsü atıyorlar. O leş kokusu da bize geliyor' ifadelerini kullandı. Çöplükle dükkanı arasında çok az mesafe olduğunu vurgulayan Duygu Zencir, 'Burası belediyenin kendi çöp döktüğü bir yer. Uyarmamıza rağmen gene getiriyorlar. Zabıtalarla ve fen işleri yetkilileriyle konuştum. Burasının çöp toplama merkezi olduğunu söylediler. Köpek leşi, kedi leşi var, dükkanlarda fareler cirit atıyor. Elemanlar bir şey koyduğu zaman durmuyor, hep fareler kemiriyor. Sabahları ve rüzgar vurduğunda kokudan geçilmiyor' dedi.

Yangın tehlikesine dikkat çeken Zencir, 'Ateş çıktığı zaman hepimiz tedirgin oluyoruz. Gece saat 3'te, 4'te gelip dükkanımı kontrol ediyorum. Mobilya yapıyoruz, bir ateş çıksa mahalle biter. Uyarmamıza rağmen çözüm bulamadık. İtfaiyeciler de bıkmış. Belediyenin şoförünü durdurdum, çöp dökmemesini söyledim. Beni yetkililerin gönderdiğini söyledi. Arka tarafa döktü ve orada yangın çıktı. İlgilenen yok, çözüm yok. Yaz geldiği zaman tamamen biteriz' şeklinde konuştu. Bölgedeki kirliliğin işlerini de olumsuz etkilediğini belirten Kadir Boşlamaz ise, Buca'daki çöp durumunun Hindistan'dan daha berbat olduğunu ifade ederek, 'Müşteri de gelmiyor artık buralara. Çöp biriktiğinde müşteri kalmadı. Dışarıdan gelenler görüyor, koltuk yapacaksınız ama zengin iş adamları buraya gelmez oldu. Millet İnegöl'e, Bursa'ya gitmek zorunda kalıyor. Esnaf şu anda kan ağlıyor. Ekonomik krizden dolayı işler çok zayıf' diyerek duruma tepki gösterdi.