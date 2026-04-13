Buca'da Asfalt Seferberliği: Başkan Tugay ve Başkan Duman Sahada - Son Dakika
13.04.2026 16:46  Güncelleme: 18:02
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'da yürütülen asfalt serim ve yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkanlar, ilçenin çehresinin değişeceğini ve asfalt sorunlarının kısa sürede ortadan kalkacağını belirtti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçede yürütülen kapsamlı asfalt serim ve yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları uyumlu çalışmanın meyvelerinin alındığını belirterek, "Buca'da asfalt sorunu kalmayacak. Cemil Tugay Başkanımızın desteğiyle ilçemizin yol sorunlarını bir bir çözüyoruz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kesintisiz ve konforlu ulaşım hedefi doğrultusunda Buca'nın çehresini değiştirmeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'da sorumlu olduğu ana arter ve güzergahlarda başlatılan sıcak asfalt serim çalışmaları, hem trafik akışını rahatlatmayı hem de sürüş güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Menderes ve Uğur Mumcu caddelerindeki dönüşümün ardından ekipler, Laleli, İnkılap, Kozağaç ve Atatürk Mahallelerinde mesaisini aralıksız sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere sahaya indi. Atatürk Mahallesi 63 Sokak'taki asfalt serim işlemlerini denetleyen başkanlar, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi.

"Altı ay içinde kilometrelerce yol yenilenecek"

Saha ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile olan uyumlu çalışmanın meyvelerinin alındığını belirterek şunları söyledi:

"Bucalı hemşerilerimizin daha modern ve konforlu yollarda seyahat etmesi için İzmir Büyükşehir Belediyemizle omuz omuza çalışıyoruz. Sayın Cemil Tugay Başkanımızın desteğiyle ilçemizin yol sorunlarını bir bir çözüyoruz. Asfalt Plent Tesisi'miz, İZBETON ortaklığı ile çalışmaya başladı. Asfalt sorunumuz çok kısa sürede ortadan kalkacak. Altı ay içerisinde Buca'da kilometrelerce yol yenilenecek."

"Buca'nın çehresi değişecek"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise İzmir'in her köşesinde olduğu gibi Buca'da da altyapı ve üstyapı kalitesini en üst seviyeye çıkarmaya kararlı olduklarını ifade etti. Başkan Tugay, çalışmaların planlanan takvim içerisinde tamamlanacağını ve Buca'nın çehresinin değişmeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
Nijerya ordusu ’yanlışlıkla’ pazar yerini vurdu: 56 ölü, 14 yaralı Nijerya ordusu 'yanlışlıkla' pazar yerini vurdu: 56 ölü, 14 yaralı
Netanyahu’yu kara günler bekliyor İran’la savaş İsrail’e pahalıya patladı Netanyahu'yu kara günler bekliyor! İran'la savaş İsrail'e pahalıya patladı

17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
16:56
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Advertisement
