Buca'da Asfalt Seferberliği: Başkan Tugay ve Başkan Duman Sahada

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçede yürütülen kapsamlı asfalt serim ve yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları uyumlu çalışmanın meyvelerinin alındığını belirterek, "Buca'da asfalt sorunu kalmayacak. Cemil Tugay Başkanımızın desteğiyle ilçemizin yol sorunlarını bir bir çözüyoruz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kesintisiz ve konforlu ulaşım hedefi doğrultusunda Buca'nın çehresini değiştirmeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'da sorumlu olduğu ana arter ve güzergahlarda başlatılan sıcak asfalt serim çalışmaları, hem trafik akışını rahatlatmayı hem de sürüş güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Menderes ve Uğur Mumcu caddelerindeki dönüşümün ardından ekipler, Laleli, İnkılap, Kozağaç ve Atatürk Mahallelerinde mesaisini aralıksız sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere sahaya indi. Atatürk Mahallesi 63 Sokak'taki asfalt serim işlemlerini denetleyen başkanlar, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi.

"Altı ay içinde kilometrelerce yol yenilenecek"

Saha ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile olan uyumlu çalışmanın meyvelerinin alındığını belirterek şunları söyledi:

"Bucalı hemşerilerimizin daha modern ve konforlu yollarda seyahat etmesi için İzmir Büyükşehir Belediyemizle omuz omuza çalışıyoruz. Sayın Cemil Tugay Başkanımızın desteğiyle ilçemizin yol sorunlarını bir bir çözüyoruz. Asfalt Plent Tesisi'miz, İZBETON ortaklığı ile çalışmaya başladı. Asfalt sorunumuz çok kısa sürede ortadan kalkacak. Altı ay içerisinde Buca'da kilometrelerce yol yenilenecek."

"Buca'nın çehresi değişecek"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise İzmir'in her köşesinde olduğu gibi Buca'da da altyapı ve üstyapı kalitesini en üst seviyeye çıkarmaya kararlı olduklarını ifade etti. Başkan Tugay, çalışmaların planlanan takvim içerisinde tamamlanacağını ve Buca'nın çehresinin değişmeye devam edeceğini vurguladı.