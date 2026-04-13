Buca'da Şehitler Haftası'nda Ücretsiz Yemek

13.04.2026 16:32  Güncelleme: 18:02
Buca Belediyesi Kent Lokantaları, Şehitler Haftası kapsamında salı günü (14 Nisan) vatandaşlara kapılarını ücretsiz açacak. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Kent Lokantalarımızda sunduğumuz her bir kap yemeği, şehitlerimizin aziz ruhlarına birer dua, hemşehrilerimize ise birer kardeşlik nişanesi olarak görüyoruz” dedi.

Buca Belediyesi, 14-20 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle kahraman şehitleri anmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla 14 Nisan Salı günü tüm kent lokantalarında ücretsiz yemek dağıtacak. Bugün bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bunu canlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimize borçlu olduğumuzu belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Şehitler Haftası, onlara minnetimizi hatırlama ve hatırlatma zamanıdır. Biz de bu anlayışla, Kent Lokantalarımızda dayanışmayı büyütmek istedik. Soframızda paylaşılan her lokmayı, şehitlerimizin aziz hatırasına bir saygı ve hemşehrilerimiz arasında kurulan kardeşliğin bir ifadesi olarak görüyoruz" diye konuştu.

Kent lokantaları üç ayrı noktada hizmet veriyor

Kent lokantaları, Demokrasi (Eski Çevik Bir) Meydanı, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve Gediz Ek Hizmet Binası'nda bulunuyor. Haftanın beş günü hizmet veren lokantalar 11.45 ila 16.00 saatleri arasında hizmet sunuyor.

Kaynak: ANKA

