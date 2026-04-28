Buca Belediye Başkanı Duman'ın vizyon projelerinden biri olan "47 Mahalle 47 Çocuk Oyun Sokağı", ulusal düzeyde başarıya imza attı.
Duman, konuya ilişkin açıklamasında, ilçede attıkları her adımda, geleceğin teminatı çocukları merkeze aldıklarını belirtti. Projeyle çocuklara özgür hareket alanları oluşturduklarını ifade eden Duman, amaçlarının Buca'nın her mahallesinde çocuk kahkahalarının güvenle yankılanmasını sağlamak olduğunu söyledi.
Projede neler var?
47 Mahalle 47 Çocuk Oyun Sokağı projesi, araç trafiğinden arındırılan sokaklar, yeşil alanlar, ağaçlandırma çalışmaları ve yaş gruplarına özel tasarımlarıyla Buca'daki çocukların güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir kamusal alanlara kavuşmasını hedefliyor. Çalışma kapsamında oyun sokaklarında erken çocukluk dönemi için motor becerilerini geliştiren alanlar yaratılırken ileri yaş grupları için fiziksel dayanıklılık ve analitik düşünmeyi destekleyen parkurlar oluşturuluyor. Proje kapsamında bugüne kadar Laleli, Akıncılar, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Kuruçeşme ve Göksu mahallelerinde çalışmalar tamamlandı.
BEL-FOR nedir?
Belediyecilik Forumu (BEL-FOR), yerel yönetimlerin yenilikçi projelerini yarıştırarak iyi uygulama örneklerini görünür kılan ve belediyeler arası iş birliğini teşvik eden Türkiye'nin en prestijli yerel yönetim platformlarından biri olarak kabul ediliyor. Buca Belediyesi'nin bu platformda ödüllendirilmesi, projenin diğer belediyeler için de bir model teşkil ettiğini tescilledi.
Son Dakika › Güncel › Buca'nın Oyun Sokakları Türkiye'ye Örnek Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?