Buca'nın Oyun Sokakları Türkiye'ye Örnek Oldu

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman 'ın çocuklara güvenli oyun alanları sunmak amacıyla başlattığı "47 Mahalle 47 Çocuk Oyun Sokağı Projesi", Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen BEL-FOR'da Türkiye'nin en iyi belediyecilik uygulamalarından biri seçildi. Buca Belediye Başkanı Duman'ın vizyon projelerinden biri olan "47 Mahalle 47 Çocuk Oyun Sokağı", ulusal düzeyde başarıya imza attı.

Proje, TBB tarafından 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen Belediyecilik Forumu (BEL-FOR) kapsamında, Türkiye'nin en iyi belediyecilik uygulamalarından biri seçildi. Duman, konuya ilişkin açıklamasında, ilçede attıkları her adımda, geleceğin teminatı çocukları merkeze aldıklarını belirtti. Projeyle çocuklara özgür hareket alanları oluşturduklarını ifade eden Duman, amaçlarının Buca'nın her mahallesinde çocuk kahkahalarının güvenle yankılanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Başkan Duman, "2029 yılına kadar 47 mahallemizin tamamını bu nitelikli alanlarla buluşturacağız. Bu ödül, tüm çalışma arkadaşlarıma ve bize güvenen Buca halkına bir armağandır. Çocuk dostu bir kent inşa etmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Projede neler var?

47 Mahalle 47 Çocuk Oyun Sokağı projesi, araç trafiğinden arındırılan sokaklar, yeşil alanlar, ağaçlandırma çalışmaları ve yaş gruplarına özel tasarımlarıyla Buca'daki çocukların güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir kamusal alanlara kavuşmasını hedefliyor. Çalışma kapsamında oyun sokaklarında erken çocukluk dönemi için motor becerilerini geliştiren alanlar yaratılırken ileri yaş grupları için fiziksel dayanıklılık ve analitik düşünmeyi destekleyen parkurlar oluşturuluyor. Proje kapsamında bugüne kadar Laleli, Akıncılar, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Kuruçeşme ve Göksu mahallelerinde çalışmalar tamamlandı. BEL-FOR nedir?