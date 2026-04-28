Buca'nın Oyun Sokakları Türkiye'ye Örnek Oldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 14:50  Güncelleme: 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın çocuklara güvenli oyun alanları sunmak amacıyla başlattığı "47 Mahalle 47 Çocuk Oyun Sokağı Projesi", Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen BEL-FOR'da Türkiye'nin en iyi belediyecilik uygulamalarından biri seçildi.

Buca Belediye Başkanı Duman'ın vizyon projelerinden biri olan "47 Mahalle 47 Çocuk Oyun Sokağı", ulusal düzeyde başarıya imza attı.

Proje, TBB tarafından 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen Belediyecilik Forumu (BEL-FOR) kapsamında, Türkiye'nin en iyi belediyecilik uygulamalarından biri seçildi.

Duman, konuya ilişkin açıklamasında, ilçede attıkları her adımda, geleceğin teminatı çocukları merkeze aldıklarını belirtti. Projeyle çocuklara özgür hareket alanları oluşturduklarını ifade eden Duman, amaçlarının Buca'nın her mahallesinde çocuk kahkahalarının güvenle yankılanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Başkan Duman, "2029 yılına kadar 47 mahallemizin tamamını bu nitelikli alanlarla buluşturacağız. Bu ödül, tüm çalışma arkadaşlarıma ve bize güvenen Buca halkına bir armağandır. Çocuk dostu bir kent inşa etmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Projede neler var?

47 Mahalle 47 Çocuk Oyun Sokağı projesi, araç trafiğinden arındırılan sokaklar, yeşil alanlar, ağaçlandırma çalışmaları ve yaş gruplarına özel tasarımlarıyla Buca'daki çocukların güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir kamusal alanlara kavuşmasını hedefliyor. Çalışma kapsamında oyun sokaklarında erken çocukluk dönemi için motor becerilerini geliştiren alanlar yaratılırken ileri yaş grupları için fiziksel dayanıklılık ve analitik düşünmeyi destekleyen parkurlar oluşturuluyor. Proje kapsamında bugüne kadar Laleli, Akıncılar, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Kuruçeşme ve Göksu mahallelerinde çalışmalar tamamlandı.

BEL-FOR nedir?

Belediyecilik Forumu (BEL-FOR), yerel yönetimlerin yenilikçi projelerini yarıştırarak iyi uygulama örneklerini görünür kılan ve belediyeler arası iş birliğini teşvik eden Türkiye'nin en prestijli yerel yönetim platformlarından biri olarak kabul ediliyor. Buca Belediyesi'nin bu platformda ödüllendirilmesi, projenin diğer belediyeler için de bir model teşkil ettiğini tescilledi.

Kaynak: ANKA

Görkem Duman, Türkiye, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayaş Kaymakamı Eligül’den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok Uzatma anlarında tam 3 gol Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok! Uzatma anlarında tam 3 gol
Ünlü komedyen bu kez First Lady’i kızdırdı Ünlü komedyen bu kez First Lady'i kızdırdı
Ordu’da nisan sonunda 4 metre kar Ordu'da nisan sonunda 4 metre kar
Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak
Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi

16:02
Saran’dan sürpriz hamle O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
15:38
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan’ı vurdu
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu
14:28
ABD’den büyük hazırlık Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:21
HÜRJET’in İspanya’ya ihracatı için imzalar atıldı
HÜRJET’in İspanya'ya ihracatı için imzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 16:15:11.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.