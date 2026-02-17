Bucak\'ta Çekici ve Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde çekici ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Doğukan A. (27) idaresindeki 34 MOG 298 plakalı çekici, Isparta-Antalya kara yolu Kargı köyü mevkisinde Erdi T. yönetimindeki 35 GC 0937 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü ile kamyonette bulunan Murat A. ve Murat A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
