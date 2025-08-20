Bucak\'ta Damat Kayıp, Kayınpeder Gözaltında

Burdur'un Bucak ilçesinde tartıştığı damadını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi, gözaltına alındı.
Fatih Mahallesi'nde A.Ş'nin (63) evine giden damadı Deniz Top (35) ile kayınpederi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle A.Ş, damadını av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Deniz Top, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
