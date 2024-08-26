Bucak'ta Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bucak'ta Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Yaralandı

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BURDUR'un Bucak ilçesinde Kestel yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle virajda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

26.08.2024 09:59
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BURDUR'un Bucak ilçesinde Kestel yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle virajda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün 19.00 sıralarında Kestel Köyü yolu Aladağ Burnu mevkisinde meydana geldi. Mehmet K., kullandığı 15 ADA 504 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan otomobil takla attı. Sürücü Mehmet K.'nin yaralanmadığı kazada otomobildeki 3 kişiye sağlık ekibi müdahale etti. 3 yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

HABER-KAMERA: Halim AKCA

Bucak\'ta Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bucak'ta Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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