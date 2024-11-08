Bucak\'ta Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

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BURDUR'un Bucak ilçesi yakınlarında TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Isparta- Antalya kara yolunun 50'nci kilometresinin Bucak ilçesi yakınlarında meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne giden, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 07 AGN 307 plakalı silobas dorse bağlı TIR ile karşı yönden gelen 32 HV 864 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önce karşı yönden gelen 07 AYA 894 plakalı otomobilin üzerine devrildi, ardından 07 BDT 469 plakalı otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 6 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobilde sıkışan 2 kişinin cesedinin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

HABER- KAMERA: Halim AKCA