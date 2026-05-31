Bucak'ta Zincirleme Kaza: 3 Ölü, 6 Yaralı

31.05.2026 00:22
BURDUR'un Bucak ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Isparta- Antalya kara yolu Bucak ilçesi Elsazı köyü yakınlarında meydana geldi. 4 aracın çarpıştığını görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçlarda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Isparta- Antalya yolu bir süre ulaşıma kapandı. Ekipler araçların kaldırılması ve yolun yeniden açılması için çalışma başlatırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, kaza yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Hayatını kaybeden kimlikleri belirsiz 3 kişinin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Burdur, Bucak, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:54
22:29
22:23
22:02
22:01
21:12
