Bucak\'ta Zincirleme Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı

1 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Burdur'un Bucak ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'i doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölü sayısı 4'e yükselirken, hastaneye kaldırılan yaralıların sayısının da 11'e yükseldiği öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Kaza nedeniyle uzun süredir kapalı olan yolun ise kısmen ulaşıma açıldığı belirtildi.