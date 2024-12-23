Bucakönü Mahallesi\'ne Baz İstasyonu Kuruldu

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VAN'ın kırsal Bucakönü Mahallesi'nde bölgeye baz istasyonu kurulunca internete bağlanmak ve cep telefonu ile konuşmak için tepeye çıkmaktan kurtuldu.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 250 haneli Bucakönü Mahallesi'nde oturanlar, internete bağlanmak ve cep telefonu ile görüşme yapmak için yıllardır yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Akbaş Tepesi'ne çıktı. Konu, Demirören Haber Ajansı tarafından gündeme getirilirken, aynı tepeye geçen günlerde baz istasyonu kuruldu. İstasyonun kurulması ile birlikte tepeye tırmanmaktan kurtulan mahalleli, yetkililere teşekkür etti. Akbaş ile Bellül tepeleri arasına kurulu mahallenin 34 yıldır muhtarlığını yapan Rıfat Dursun, Geçen yıl yakınlarımızla telefonla görüşmek için tepeye tırmanıyorduk. Haber üzerine harekete geçildi ve bu dertten kurtulduk. Telefonlarımız ve internetimiz şimdi çok güzel çekiyor dedi.