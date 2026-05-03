Bucalı Kadınlar Baharı Sporla Karşıladı

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin "matını al gel" çağrısıyla Hasanağa Bahçesi ve Dere Kafe'de düzenlediği ücretsiz spor etkinlikleri, yüzlerce kadının katılımıyla yapıldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kadınların sosyal hayata katılımını destekleyen projelerini sürdürdüklerini belirterek "Buca'da kadınların hayatın tam merkezinde olması için çalışıyoruz" dedi.

Buca Belediyesi'nin baharın gelişini kutlamak ve kadınlar arasında sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenlediği "Kadınlar Baharı Karşılıyor" etkinliği sona erdi.

Ücretsiz yoga, pilates ve zumba derslerinden oluşan spor aktiviteleri, yüzlerce Bucalı kadının katılımıyla yapıldı. "Matını al gel" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, kadınlar hem fiziksel zindelik kazandı hem de doğayla iç içe sosyalleşme imkanı buldu.

"Kadınların sosyal hayatın tam merkezinde olması için çalışacağız"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kadınların sosyal hayata katılımını destekleyen ve yaşam kalitelerini artıran bu tür etkinliklerin, yıl boyunca farklı projelerle devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Buca'nın enerjisini ve neşesini kadınlarımızın gücünden alıyoruz. Amacımız, kadınlarımızın günlük hayatın stresinden uzaklaşabileceği, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürebileceği etkinlikleri onlara ücretsiz sunmak. Buca'da kadınların sosyal hayatın tam merkezinde olması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu etkinlikler sadece bir başlangıç; 'Köşe Bucak Hizmet' anlayışımızla, her mahallemizde onların yanında olacağız. Katılan tüm komşularımızın ayaklarına sağlık, Buca sizlerle daha güzel."