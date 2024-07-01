Bucalılar, A Milli Futbol Takımı'nın maçını dev ekranda izleyecek

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(İZMİR)- Bucalılar, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile karşılaşacağı maçı dev ekranda izleyecek. Belediye Başkanı Görkem Duman, vatandaşları, Hasanağa Bahçesi'nde milli maç heyecanına ortak olmaya davet etti.

Buca Belediyesi futbolseverleri, A Milli Futbol Takımı'nın yarın saat 22.00'de Avusturya ile karşı karşıya geleceği maç için Hasanağa Bahçesi'nde buluşturacak. Belediye Başkanı Görkem Duman, " Sahaya çıkan 11 kişinin ardında milyonların umudu var. Yarın akşam Hasanağa Bahçesi'nde dev ekran karşısında coşku dolu bir gece yaşayacağız. Bu coşkuya ortak olmak isteyen herkes sandalyesi alıp gelsin" diye konuştu.