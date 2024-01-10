"Buddha Boy" Lakaplı Nepalli Ruhani Lider Gözaltına Alındı

"Buddha Boy" lakabıyla tanınan Nepalli ruhani lider Ram Bahadur Bamjan cinsel istismar, tecavüz ve en az 4 müridinin ortadan kaybolması suçlamalarından gözaltına alındı.
Nepal Merkezi Soruşturma Bürosu, müritlerince Buda Siddhartha Gautama'nın yeniden doğmuş hali olduğu düşünülen Bamjan'ın, başkent Katmandu'daki evinde dün gözaltına alındığını bildirdi.
Yetkililer, Bamjan'ın cinsel istismar, tecavüz ve en az 4 müridinin ortadan kaybolması suçlamalarıyla gözaltına alındığını belirtti.
Bamjan'ın evinde bulunan toplam 250 bin dolar tutarındaki paraya el konulduğu kaydedildi.
Ruhani lider Bamjan'ın hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.
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