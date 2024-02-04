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BUDO Deniz Otobüsü Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika
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BUDO Deniz Otobüsü Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

BUDO Deniz Otobüsü Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul-Bursa ve Armutlu-Bursa seferleri gerçekleştirilemeyecek. Aynı şekilde Bursa-İstanbul seferi de iptal edilmişti.

04.02.2024 13:49
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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas) ve 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de iptal edilmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BUDO Deniz Otobüsü Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika
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